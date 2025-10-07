Ousmane Dembélé : La bagarre que personne n’a vu venir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'occasion de la deuxième trêve internationale de la saison, Didier Deschamps a opté pour quelques changements pour sa liste. Le sélectionneur a fait appel à Jean-Philippe Mateta pour une toute première convocation chez les Bleus pour pallier les absences en particulier en attaque. Une immense surprise car il se retrouve désormais en concurrence avec Ousmane Dembélé.

Toujours blessé et absent pour cette trêve internationale, Ousmane Dembélé prépare son retour à la compétition. En attendant, de nouveaux joueurs peuvent tenter de faire une percée en Equipe de France en son absence. C'est le cas de Jean-Philippe Mateta, qui connaît une toute première convocation à 28 ans. L'avant-centre de Crystal Palace est effectivement rangé parmi les grosses surprises.

Deschamps prépare une nouvelle surprise En raison des nombreuses absences, Didier Deschamps a dû faire appel à de nouveaux joueurs pour composer son groupe. Le sélectionneur a jeté son dévolu sur Jean-Philippe Mateta un peu à la surprise générale. « C'est un grand moment pour lui. Après oui, il y a de la concurrence et des absents mais je ne vais pas me plaindre qu'il y ait beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à une liste de 23 » a-t-il réagi en conférence de presse.