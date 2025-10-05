Mbappé avec Dembélé, le coup de folie à venir ?

Axel Cornic

Souvent critiqué pour son manque de réussite face au but, Ousmane Dembélé s’est totalement transformé en 2025, la meilleure année de sa carrière avec notamment le Ballon d’Or. Tout ça grâce à un repositionnement au Paris Saint-Germain qui pourrait bien donner des idées à Didier Deschamps en équipe de France, à quelques mois de la Coupe du monde.

En ce moment, le football français semble vivre une période dorée. Le symbole est évidemment la victoire du PSG en Ligue des Champions, mais surtout l’explosion d’un Ousmane Dembélé devenu l’un des meilleurs joueurs de la planète. Et ça pourrait bien continuer...

Dembélé et Mbappé cote à cote ? Car un défi de taille se profile pour l’international tricolore, qui devrait être l’un des fers de lance de l’attaque de l’équipe de France à la prochaine Coupe du monde. Mais Didier Deschamps peut également compter sur d’autres talents immenses, avec notamment le capitaine Kylian Mbappé, qui d’attaquant externe est lui aussi devenu axial depuis quelques saisons.