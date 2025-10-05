Polémique à l’OL : Deschamps sort du silence !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il espérait être appelé, Corentin Tolisso a eu la mauvaise surprise de ne pas voir son nom figurer sur la liste dévoilée par Didier Deschamps jeudi. Malgré sa très bonne forme, le capitaine de l’OL attend encore désespérément de revenir en équipe de France à quelques mois de la Coupe du monde 2026, mais le sélectionneur des Bleus a assuré qu’il n’en était pas très loin.

En grande forme la saison dernière et depuis la reprise de la Ligue 1, Corentin Tolisso (31 ans, 28 sélections) doit encore patienter avant de faire son retour en équipe de France. Le milieu de terrain âgé de l’OL n’a plus été appelé par Didier Deschamps depuis l’Euro 2021 et n’a pas été retenu dans sa dernière liste.

« Je n’abandonnerai pas, je ne lâcherai pas » Le sélectionneur des Bleus lui a préféré Adrien Rabiot, Manu Koné, Eduardo Camavinga et Khephren Thuram, pour affronter l’Azerbaïdjan (10 octobre) et l’Islande (13 octobre), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. « Je n’abandonnerai pas, je ne lâcherai pas », a assuré Corentin Tolisso après l’annonce de la liste de Didier Deschamps.