Paul Pogba : La grande annonce de Deschamps !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine prochaine, l'Equipe de France devra préparer deux nouveaux rendez-vous. Didier Deschamps a composé une nouvelle liste avec les forces en présence disponibles. Durant ses derniers mois à ce poste, le sélectionneur pourrait explorer de nouvelles pistes pas forcément attendues. L'une d'elles concerne Paul Pogba, dont le retour à la compétition se précise.

Cet été Paul Pogba a fini par signer à l'AS Monaco mais il n'a pas encore pu faire son retour. Le Français sort de deux ans d'arrêt après ses blessures et sa suspension pour dopage puisque son dernier match remonte à septembre 2023. Le milieu de terrain veut encore vivre de belles émotions dans sa carrière et il a même déjà parlé d'un retour chez les Bleus. Didier Deschamps semble croire en lui.

Deschamps à fond derrière Pogba Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a eu le temps de voir passer beaucoup de joueurs. Paul Pogba était bien sûr un élément très important il y a quelques années et il pourrait bien être sélectionné à nouveau avant le départ de Deschamps après la Coupe du monde 2026. « Je vais suivre de très près son premier match ? De près, oui. Je compte toujours sur lui ? Oui. Il peut redevenir un joueur de très haut niveau ? Oui » confie Deschamps à Téléfoot à propos du milieu de terrain.