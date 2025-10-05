Paul Pogba : La grande annonce de Deschamps !

La semaine prochaine, l'Equipe de France devra préparer deux nouveaux rendez-vous. Didier Deschamps a composé une nouvelle liste avec les forces en présence disponibles. Durant ses derniers mois à ce poste, le sélectionneur pourrait explorer de nouvelles pistes pas forcément attendues. L'une d'elles concerne Paul Pogba, dont le retour à la compétition se précise.
Cet été Paul Pogba a fini par signer à l'AS Monaco mais il n'a pas encore pu faire son retour. Le Français sort de deux ans d'arrêt après ses blessures et sa suspension pour dopage puisque son dernier match remonte à septembre 2023. Le milieu de terrain veut encore vivre de belles émotions dans sa carrière et il a même déjà parlé d'un retour chez les Bleus. Didier Deschamps semble croire en lui.
Deschamps à fond derrière Pogba
Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a eu le temps de voir passer beaucoup de joueurs. Paul Pogba était bien sûr un élément très important il y a quelques années et il pourrait bien être sélectionné à nouveau avant le départ de Deschamps après la Coupe du monde 2026. « Je vais suivre de très près son premier match ? De près, oui. Je compte toujours sur lui ? Oui. Il peut redevenir un joueur de très haut niveau ? Oui » confie Deschamps à Téléfoot à propos du milieu de terrain.
Pogba bientôt de retour
Présent à Monaco depuis cet été, Paul Pogba n'a pas encore pu disputer le moindre match. Le joueur de 32 ans se prépare avant de revenir sur le terrain mais d'après les dernières déclarations de l'entraîneur monégasque, son retour se précise. En effet, il pourrait revenir lors du match face à Angers après la trêve internationale.