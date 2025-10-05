Équipe de France : C’est terminé pour Mbappé !

Encore buteur lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal samedi, Kylian Mbappé a quitté la pelouse touché à la cheville. Si l'inquiétude est montée très vite, sa présence avec l'Equipe de France pour cette trêve internationale n'est pas remise en question. L'attaquant français est attendu lundi avec ses coéquipiers à Clairefontaine.
Sorti sur blessure samedi, Kylian Mbappé a légèrement aggravé sa blessure à la cheville. Mais pas de quoi s'inquiéter plus qu'il ne le faut puisque l'attaquant français sera bien disponible pour sa sélection, comme le regrette sûrement son club. Le joueur de 26 ans sera attendu pour essayer de surfer sur sa dynamique incroyable du moment.
Mbappé sera bien présent avec les Bleus
Comme le précise L'Equipe ce dimanche, Kylian Mbappé ne ratera pas ce rassemblement avec l'Equipe de France et il est attendu lundi à Clairefontaine. Reste à savoir désormais comment Didier Deschamps et le staff des Bleus vont gérer l'état de forme de l'attaquant. L'Equipe de France affrontera l'Azerbaïdjan et l'Islande lors de cette trêve internationale.
Mbappé en grande forme à Madrid
Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé enchaîne les prestations de haut vol avec le Real Madrid. Le club espagnol veut évidemment profiter de sa star au maximum et espère que la blessure de l'attaquant ne s'aggravera pas lors de ce rassemblement. L'Equipe de France a connu son lot de blessés en septembre.