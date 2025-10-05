Équipe de France : C’est terminé pour Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Encore buteur lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal samedi, Kylian Mbappé a quitté la pelouse touché à la cheville. Si l'inquiétude est montée très vite, sa présence avec l'Equipe de France pour cette trêve internationale n'est pas remise en question. L'attaquant français est attendu lundi avec ses coéquipiers à Clairefontaine.

Sorti sur blessure samedi, Kylian Mbappé a légèrement aggravé sa blessure à la cheville. Mais pas de quoi s'inquiéter plus qu'il ne le faut puisque l'attaquant français sera bien disponible pour sa sélection, comme le regrette sûrement son club. Le joueur de 26 ans sera attendu pour essayer de surfer sur sa dynamique incroyable du moment.

Mbappé sera bien présent avec les Bleus Comme le précise L'Equipe ce dimanche, Kylian Mbappé ne ratera pas ce rassemblement avec l'Equipe de France et il est attendu lundi à Clairefontaine. Reste à savoir désormais comment Didier Deschamps et le staff des Bleus vont gérer l'état de forme de l'attaquant. L'Equipe de France affrontera l'Azerbaïdjan et l'Islande lors de cette trêve internationale.