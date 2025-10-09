Kylian Mbappé : L’annonce surprise sur son comportement !

Désormais bien installé au Real Madrid, Kylian Mbappé semble désormais être le grand leader du club madrilène. Arrivé cet été au sein du vestiaire merengue, le jeune Franco Mastantuono (18 ans) s’est exprimé sur l’attaquant français, qui aurait été extrêmement bienveillant avec lui lors de son intégration dans ce collectif étoilé.
Un véritable leader. Parfois critiqué pour sa communication ou pour son attitude, Kylian Mbappé a acquis le sens des responsabilités. Capitaine de l’équipe de France, l’ancien attaquant du PSG doit servir d’exemple pour les plus jeunes éléments de la sélection.
Mbappé prend ses aises au Real Madrid
Idem au Real Madrid. Malgré une arrivée récente en Espagne, Mbappé semble désormais avoir acquis ce rôle de leader d’attaque, et enchaîne les bonnes prestations. La star de 26 ans essaye également de faciliter l’intégration des plus jeunes comme Arda Güler ou encore Franco Mastantuono. Arrivé cet été au Real Madrid, le tout jeune Argentin de 18 ans s’est livré au micro d’ESPN sur le comportement de Mbappé à son égard.
« C'est un joueur incroyable et un type vraiment sympa »
« Kylian Mbappé ? Il m'a très bien accueilli. C'est un joueur incroyable et un type vraiment sympa qui me traite très bien. Je lui ai parlé de la finale ? Non. Mais on parle beaucoup de football dans le vestiaire du Real Madrid », confie ainsi le numéro 30.