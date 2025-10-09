«Si tout se passe bien», Kylian Mbappé annoncé à Paris !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sorti sur blessure face à Villarreal avant la trêve, Kylian Mbappé a malgré tout rejoint Clairefontaine et le rassemblement de l'équipe de France. La question était alors de savoir si le capitaine des Bleus pourrait tenir sa place face à l'Azerbaïdjan. Et voilà que ce vendredi, on pourrait bien voir Mbappé sur la pelouse du Parc des Princes.

Ce vendredi, l'équipe de France affronte l'Azerbaïdjan au Parc des Princes. Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé jouera-t-il lors de cette rencontre ? Touché physiquement samedi dernier face à Villarreal, l'attaquant du Real Madrid était annoncé comme incertain pour cette rencontre. Toutefois, les dernières nouvelles de Didier Deschamps sur l'état de Mbappé sont bonnes.

« Si tout se passe bien, il sera concerné demain » Connaissant bien le Parc des Princes pour en avoir fait son jardin du temps où il était au PSG, Kylian Mbappé pourrait être au rendez-vous face à l'Azerbaïdjan. En effet, ce jeudi, en conférence de presse, Didier Deschamps a fait savoir à propos de son capitaine : « C'est plus sa sensibilité par rapport à sa cheville, il a suivi le programme prévu. Il doit s'entraîner ce soir. Si tout se passe bien, il sera concerné demain ».