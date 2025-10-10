PSG : Mbappé s’en va, «plusieurs stars» sont annoncées à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En juin 2024, à l’issue de son contrat, Kylian Mbappé décidait de tourner la page avec le PSG, et s’engageait dans la foulée en faveur du Real Madrid. Sans son célèbre numéro 7, le club parisien a réalisé une saison historique. Pour Fabian Ruiz, plusieurs nouvelles stars ont réussi à faire oublier le Bondynois à Paris.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, l’histoire est définitivement terminée. Parti au Real Madrid à l’issue de son contrat en 2024, l’attaquant français a vu ses anciens coéquipiers remporter la Ligue des Champions dès la première saison ayant suivi son départ.

Fabian Ruiz évoque le départ de Mbappé Interrogé par So Foot, Fabian Ruiz a évoqué ce départ de Mbappé, qui a clairement changé la dynamique du PSG. « Le départ de Mbappé du PSG ? Luis Enrique nous a mis dans la tête que même avec ce départ, on formerait une équipe aussi bonne, voire meilleure que l’année précédente. Il nous a dit qu’on allait tous tirer dans le même sens et réussir a marquer collectivement tous les buts que mettait Mbappé. Et au final, c’est qu’il s’est passé, on s’est réparti cette tâche entre nous tous », a ainsi confié le milieu de terrain espagnol.