PSG : «Tout a été parfait», du jamais vu annoncé dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 31 mai 2025 restera à jamais dans la mémoire des supporters du PSG. Le club de la capitale remportait à Munich la première Ligue des Champions de son histoire en terrassant l’Inter Milan (5-0). Tout aura été parfait pour les hommes de Luis Enrique dans ce match, comme l’a d’ailleurs confirmé Fabian Ruiz.

Le PSG fait désormais partie de l’histoire. Le club de la capitale a remporté en mai dernier sa première Ligue des Champions. Après un parcours exceptionnel, les hommes de Luis Enrique n’ont fait qu’une bouchée de l’Inter Milan en finale, ne laissant absolument aucune chance aux Nerrazzuri.

« On savait qu’on avait des chances de gagner » Au cours d’un entretien accordé à So Foot, Fabian Ruiz est revenu sur ce match presque irréel. « Favori lors de la finale face à l’Inter ? Non, pas du tout. On savait qu’on avait des chances de gagner si on faisait notre travail, si on restait fidèles à ce qui nous avait amenés jusqu’à Munich, mais l’Inter est aussi une équipe fantastique qui venait d’éliminer le Barca en demi-finale », a d’abord confié le milieu de terrain du PSG.