110M€ : Le PSG signe deux joueurs fantastiques !

Longtemps pointé du doigt comme le gros point faible du PSG, le milieu de terrain parisien est désormais considéré comme le meilleur du monde. Avec Vitinha et João Neves (tous deux recrutés contre un montant combiné de 110M€), Paris détient un binôme exceptionnel. Fabian Ruiz, membre de ce trio de l’entrejeu, a encensé ses deux coéquipiers.
Le PSG dispose d’un effectif rempli de joueurs de talent. Au milieu de terrain, Luis Enrique a trouvé l’équilibre parfait au sein de son entrejeu, avec les présences de Fabian Ruiz, Vitinha, et João Neves. Des profils complémentaires, qui s’entendent parfaitement.
Fabian Ruiz sous le charme
L’addition de João Neves à l’été 2024 a totalement métamorphosé le milieu de terrain du PSG, qui fait désormais partie des meilleurs du monde. Interrogé au sujet de ses deux coéquipiers portugais par So Foot, Fabian Ruiz s’est montré dithyrambique à leur égard.
« Avec le ballon, ils sont très doués »
« Vitinha et Joao Neves ? Ils sont jeunes mais ça ne se voit pas . On dirait qu’ils jouent à ce niveau depuis vingt ans. Ils ne fatiguent jamais de courir, de presser, de se déplacer constamment. Quand tu dois les prendre au marquage, ils sont vraiment pénibles. Avec le ballon, ils sont très doués. Ils adorent l’avoir, et ne le perdent jamais. Viti et Joao ne connaissent pas la peur. Ce sont des joueurs complets avec une belle frappe. Ils vont apporter beaucoup de choses au PSG », confie ainsi l’Espagnol.