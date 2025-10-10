110M€ : Le PSG signe deux joueurs fantastiques !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Longtemps pointé du doigt comme le gros point faible du PSG, le milieu de terrain parisien est désormais considéré comme le meilleur du monde. Avec Vitinha et João Neves (tous deux recrutés contre un montant combiné de 110M€), Paris détient un binôme exceptionnel. Fabian Ruiz, membre de ce trio de l’entrejeu, a encensé ses deux coéquipiers.

Le PSG dispose d’un effectif rempli de joueurs de talent. Au milieu de terrain, Luis Enrique a trouvé l’équilibre parfait au sein de son entrejeu, avec les présences de Fabian Ruiz, Vitinha, et João Neves. Des profils complémentaires, qui s’entendent parfaitement.

Fabian Ruiz sous le charme L’addition de João Neves à l’été 2024 a totalement métamorphosé le milieu de terrain du PSG, qui fait désormais partie des meilleurs du monde. Interrogé au sujet de ses deux coéquipiers portugais par So Foot, Fabian Ruiz s’est montré dithyrambique à leur égard.