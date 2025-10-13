Kylian Mbappé : Le rêve impossible avec Lionel Messi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Star du PSG pendant des années, Kylian Mbappé a ensuite rejoint le Real Madrid en 2024. Il s'agissait de l'accomplissement ultime pour lui qui a toujours rêvé de rejoindre ce club. Avant son départ, il a eu la chance de croiser la route de Lionel Messi à Paris, lui qui ne pensait jamais avoir cette chance.

Avant de suivre les traces de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Kylian Mbappé a eu la chance d'évoluer aux côtés de Lionel Messi au PSG. Une expérience unique qui lui restera certainement en mémoire puisqu'il pensait que ce serait impossible pour lui de vivre cela.

Kylian Mbappé avec Messi, il n'y croit pas Attaquant star du Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà une expérience incroyable avec autant de stars côtoyées au PSG. Mais jamais il n'aurait pensé pouvoir évoluer aux côtés de Lionel Messi. « J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec Leo Messi. Il est tout à fait normal, il respecte tout le monde. Je n'ai jamais pensé jouer avec lui parce que mon rêve a toujours été le Real Madrid, je n'ai jamais pensé à rejoindre Barcelone de ma vie » confie-t-il à Movistar.