Kylian Mbappé : Le rêve impossible avec Lionel Messi !

Star du PSG pendant des années, Kylian Mbappé a ensuite rejoint le Real Madrid en 2024. Il s'agissait de l'accomplissement ultime pour lui qui a toujours rêvé de rejoindre ce club. Avant son départ, il a eu la chance de croiser la route de Lionel Messi à Paris, lui qui ne pensait jamais avoir cette chance.
Kylian Mbappé avec Messi, il n'y croit pas
Attaquant star du Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà une expérience incroyable avec autant de stars côtoyées au PSG. Mais jamais il n'aurait pensé pouvoir évoluer aux côtés de Lionel Messi. « J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec Leo Messi. Il est tout à fait normal, il respecte tout le monde. Je n'ai jamais pensé jouer avec lui parce que mon rêve a toujours été le Real Madrid, je n'ai jamais pensé à rejoindre Barcelone de ma vie » confie-t-il à Movistar.
Le rêve se poursuit au Real Madrid
Ces dernières années, Kylian Mbappé a poussé pour son transfert au Real Madrid. L'attaquant français était évidemment une figure incontournable au PSG, qui ne voulait pas le laisser partir. Il a fini par réaliser son rêve d'enfance en 2024 tout en suivant les pas de son idole Cristiano Ronaldo. A lui de mener son équipe vers les sommets désormais.