Kylian Mbappé : Gros moment insolite avec Désiré Doué !

Star du football français depuis des années, Kylian Mbappé a parfois offert des moments mémorables face aux questions des journalistes. Sa manière de parler est donc assez identifiable et visiblement elle inspire certains qui sont très proches de lui. A commencer par Désiré Doué, dont les talents d'imitateur peuvent largement être récompensés.

Nouvelle pépite du PSG à seulement 20 ans, Désiré Doué a parfois été comparé à Kylian Mbappé dans sa manière de parler face aux caméras. Visiblement la comparaison va plus loin puisque le jeune Français a montré des qualités d'imitateur assez impressionnantes. C'est lors d'un live avec le streameur Anyme que l'on a pu découvrir ce talent caché.

Doué imite Mbappé à la perfection Le streameur, à l'occasion d'un live sur la plateforme Twitch, a en effet dévoilé à sa communauté un extrait d'un vocal envoyé par Désiré Doué. Le footballeur a visiblement sympathisé avec lui et lui a parlé de sa situation en prenant la même intonation de voix que Kylian Mbappé. Une séquence qui a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.