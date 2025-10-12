Une légende signe au PSG, Mbappé valide !

Alexis Brunet

Il y a quelques années, le PSG frappait un grand coup sur le marché des transferts en faisant venir la légende du Real Madrid Sergio Ramos. Même s’il n’a pas eu un grand rôle à Paris, l’Espagnol a réussi à imprégner ses anciens coéquipiers de son âme de leader. Le défenseur central est d’ailleurs l’un des exemples de Kylian Mbappé comme capitaine de l’équipe de France.

Vendredi soir, l’équipe de France a encore pu compter sur son capitaine. Buteur contre l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé a guidé les Bleus, qui se sont finalement imposés 3-0. Malheureusement, les hommes de Didier Deschamps seront privés de leur leader lundi soir pour affronter l’Islande car l’attaquant madrilène est blessé.

Mbappé a pris exemple sur Ramos Interrogé par Téléfoot, Kylian Mbappé s’est confié sur son rôle de capitaine en équipe de France. Le joueur du Real Madrid a même cité un joueur qui l’inspire dans ce rôle et qu’il a fréquenté pendant deux années au PSG, un certain Sergio Ramos. « J'ai connu Sergio Ramos, c'est vraiment un capitaine dans l'âme. Pas seulement sur le terrain. Même dans la vie, dans le vestiaire, il était toujours là à aider les autres. Et pourtant, il n'était même pas capitaine au PSG, mais il a vraiment ce truc en lui. Il est né pour être capitaine. »