PSG - Ousmane Dembélé quitte Paris : «C’est dingue» !

Ce dimanche, le Ballon d’or d’Ousmane Dembélé va faire un petit peu de route. En effet, l’attaquant du PSG a prévu de présenter son trophée à sa ville natale, Évreux. Un moment attendu par tous les habitants et notamment les dirigeants de l’ancien club de l’attaquant qui ne réalisent toujours pas le moment qu’ils vont vire.
Durant cette trêve internationale, Ousmane Dembélé a du temps pour lui et il en profite donc pour se soigner, lui qui est blessé depuis plusieurs semaines. Toutefois, le récent Ballon d’or doit également répondre aux sollicitations qui sont de plus en plus nombreuses et c’est encore le cas ce dimanche.
Alors qu’il a été sacré Ballon d’or le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a prévu un petit évènement ce dimanche. En effet, le joueur du PSG va présenter son trophée à sa ville natale, Évreux. Un moment qui s’annonce inoubliable pour les habitants de la commune de l’Eure.
« C'est dingue à vivre »
Interrogé par RMC Sport, un dirigeant de l’Évreux FC a d'ailleurs fait part de son excitation à l’idée d’accueillir Ousmane Dembélé. « C'est dingue à vivre. On avait connu la Ligue des champions avec le PSG porté par Ousmane, et là on vit une présentation de Ballon d’Or… » En effet, cela a peu de chances d’arriver de nouveau, à part si le joueur du PSG s’empare d’un autre Ballon d’or dans les prochaines années.