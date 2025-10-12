PSG - Ousmane Dembélé quitte Paris : «C’est dingue» !

Alexis Brunet

Ce dimanche, le Ballon d’or d’Ousmane Dembélé va faire un petit peu de route. En effet, l’attaquant du PSG a prévu de présenter son trophée à sa ville natale, Évreux. Un moment attendu par tous les habitants et notamment les dirigeants de l’ancien club de l’attaquant qui ne réalisent toujours pas le moment qu’ils vont vire.

Durant cette trêve internationale, Ousmane Dembélé a du temps pour lui et il en profite donc pour se soigner, lui qui est blessé depuis plusieurs semaines. Toutefois, le récent Ballon d’or doit également répondre aux sollicitations qui sont de plus en plus nombreuses et c’est encore le cas ce dimanche.

Ousmane Dembélé va présenter son Ballon d’or à Évreux Alors qu’il a été sacré Ballon d’or le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a prévu un petit évènement ce dimanche. En effet, le joueur du PSG va présenter son trophée à sa ville natale, Évreux. Un moment qui s’annonce inoubliable pour les habitants de la commune de l’Eure.