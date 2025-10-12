PSG : Surprise prévue pour Dembélé, c’est imminent !

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses semaines, le PSG doit faire sans Ousmane Dembélé, blessé lors du match de l’équipe de France face à l’Ukraine. Afin de revenir le plus vite possible, l’attaquant est parti se soigner au Qatar et cela aurait porté ses fruits. En effet, le club de la capitale pense pouvoir compter sur son joueur au retour de la trêve internationale, alors que son absence était au début annoncée plus longue.

Le PSG commence à payer le prix d’une dernière saison très longue, qui a mis les organismes à rude épreuve. Cela fait maintenant quelques semaines que de nombreux Parisiens se blessent, ce qui force Luis Enrique à revoir ses plans. Lors du dernier match de championnat contre Lille, le technicien espagnol était notamment privé de Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Marquinhos, Ruiz et Neves. Depuis, Bradley Barcola et Senny Mayulu se sont également blessés.

Surprise pour Dembélé ? Le PSG soigne ses blessés et c’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé, qui est parti à la clinique Aspetar au Qatar pour essayer de revenir le plus vite possible. Selon les informations du Parisien, cela aurait marché car le retour du Ballon d’or serait imminent. Il serait attendu à l’entraînement collectif juste après la fin de la trêve internationale. Une surprise, car initialement son absence devait durer plus longtemps.