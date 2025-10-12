OM : Changement d’équipe pour Greenwood, la grande décision !

Alexis Brunet

Alors qu’il compte une sélection avec l’Angleterre, Mason Greenwood peut encore changer d’équipe nationale. L’attaquant de l’OM a même fait des démarches pour obtenir la nationalité jamaïcaine, mais cela ne semble pas aller plus loin. En effet, son entourage n’est pas allé au bout des démarches et on est donc loin de voir le Marseillais revêtir le maillot des Reggae Boyz.

Le 5 septembre 2020, face à l’Islande en Ligue des nations, Mason Greenwood disputait son premier et pour le moment unique match officiel avec l’équipe d’Angleterre. Depuis, l’attaquant de l’OM n’a plus du tout été appelé avec les Three Lions et cela a de grandes chances de continuer.

Greenwood a fait des démarches pour obtenir la nationalité jamaïcaine Exclu de la sélection seulement deux jours après ses grands débuts pour avoir enfreint les mesures anti-Covid, Mason Greenwood a par la suite eu des problèmes judiciaires en 2022, ce qui explique pourquoi il n’a plus été appelé avec l’équipe d’Angleterre. Face à cette situation bouchée, l’attaquant de l’OM a alors fait le choix d’obtenir la nationalité jamaïcaine (sa mère est jamaïcaine), afin de pouvoir jouer pour les Reggae Boyz.