OM : Changement d’équipe pour Greenwood, la grande décision !

Alors qu’il compte une sélection avec l’Angleterre, Mason Greenwood peut encore changer d’équipe nationale. L’attaquant de l’OM a même fait des démarches pour obtenir la nationalité jamaïcaine, mais cela ne semble pas aller plus loin. En effet, son entourage n’est pas allé au bout des démarches et on est donc loin de voir le Marseillais revêtir le maillot des Reggae Boyz.
Le 5 septembre 2020, face à l’Islande en Ligue des nations, Mason Greenwood disputait son premier et pour le moment unique match officiel avec l’équipe d’Angleterre. Depuis, l’attaquant de l’OM n’a plus du tout été appelé avec les Three Lions et cela a de grandes chances de continuer.
Greenwood a fait des démarches pour obtenir la nationalité jamaïcaine
Exclu de la sélection seulement deux jours après ses grands débuts pour avoir enfreint les mesures anti-Covid, Mason Greenwood a par la suite eu des problèmes judiciaires en 2022, ce qui explique pourquoi il n’a plus été appelé avec l’équipe d’Angleterre. Face à cette situation bouchée, l’attaquant de l’OM a alors fait le choix d’obtenir la nationalité jamaïcaine (sa mère est jamaïcaine), afin de pouvoir jouer pour les Reggae Boyz.
Greenwood semble avoir changé d’avis
Mais, d’après les informations de L’Équipe, ce grand projet serait pour le moment au point mort. En effet, l’entourage du joueur n’aurait finalement pas donné suite et il ne peut toujours pas être convoqué par la Jamaïque. « Il lui reste à faire la demande de changement de Fédération (auprès de la FIFA) et ce n'est pas encore fait », confiait récemment une source de la fédération jamaïcaine au quotidien sportif. Au final, le grand gagnant dans cette affaire semble être l’OM, qui dispose donc d’une place supplémentaire pour un joueur extracommunautaire dans son effectif.