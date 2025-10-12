«Un vrai taulier» : Riolo annonce la signature d’un grand joueur à l’OM

Arrivé à l'OM cette saison en prêt à la toute fin du mercato estival, Benjamin Pavard réussit des débuts plutôt convaincants. Le joueur de 29 ans dispose d'une belle expérience qui peut largement servir au club de la cité phocéenne. Daniel Riolo valide totalement son arrivée.
Défenseur central passé par le LOSC ou encore le Bayern Munich, Benjamin Pavard évolue à l'Inter Milan depuis 2023. Cet été, il a fini par être prêté à l'OM, une décision qui semble être parfaite pour le club. En effet le Français fait oublier les critiques qui ont été faites sur lui ces dernières années, notamment en Equipe de France. Daniel Riolo change de camp.
Daniel Riolo convaincu par Pavard
« Pavard, je vais le répéter toute l’année, je n’ai jamais compris comment ce joueur avait pu être à ce point sous-estimé. C’est vrai qu’il a nous a pas mal agacés en équipe de France et parfois on a peut-être été un peu durs, mais ce gars là a apporté énormément à l’OM. C’est un vrai taulier. Emerson aussi » déclarait Daniel Riolo sur les ondes de RMC après le match contre l'Ajax Amsterdam.
L'OM peut y croire cette année
Cet été, l'OM a réalisé un joli travail sur le mercato et semble être en mesure de pouvoir réaliser de grandes choses. La signature de Benjamin Pavard va dans ce sens puisque l'expérience du champion du monde 2018 sera forcément utile. A lui de surfer sur la bonne dynamique actuelle pour aider l'OM à accomplir ses objectifs en Ligue 1 et en Ligue des champions.