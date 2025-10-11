Un crack «recommandé à Benatia», l'énorme loupé de l'OM révélé !

Axel Cornic

Les clubs français peuvent compter sur un immense vivier de talents, puisque des jeunes prodiges ne cessent de fleurir depuis quelques années. C’est le cas de Manu Koné, qui après avoir explosé au TFC s’est envolé en Allemagne et évolue désormais en Italia à l’AS Roma. Mais le nouveau coup de cœur de Didier Deschamps en sélection, aurait très bien pu porter les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Depuis son arrivée à Marseille, Medhi Benatia a réalisé énormément de choses sur le marché des transferts. Parfois il a même grandement surpris avec des coups incroyables comme avec Adrien Rabiot, il y a un an. Mais le mercato n’a pas toujours souri au directeur sportif de l’OM...

« J'avais été impressionné et je l'avais recommandé à Mehdi Benatia » Ancien coéquipier de Benatia à la Roma et à la Juventus, Miralem Pjanic nous apprend en effet que l’OM aurait très bien pu recruter un certain Manu Koné. « Je le connaissais déjà de son passage au Borussia Mönchengladbach. J'avais été impressionné et je l'avais recommandé à Mehdi Benatia » a expliqué l’international bosnien.