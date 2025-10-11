Mercato - PSG : Kylian Mbappé annonce son départ, son discours révélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, après 7 ans passés sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé avait choisi d’enfin rejoindre le Real Madrid. Un départ officialisé par l’international français sur ses réseaux sociaux. Quelques heures plus tôt, Mbappé avait tenu à communiquer sa décision face au CUP, le groupe de supporters du PSG. Présent pour l’occasion, Romain Mabille est revenu sur le discours de l’ex-Parisien.

Si Kylian Mbappé avait finalement recalé le Real Madrid en 2022 pour prolonger au PSG, deux ans plus tard, le Français a pris une autre décision. Arrivé au terme de son contrat, le Français a estimé que le moment était enfin venu pour rejoindre la Casa Blanca. C’est donc libre que Mbappé est parti du club de la capitale. Une décision qu’il avait d’ailleurs tenu à annoncer à certains supporters du PSG.

« Il dit qu’après 7 ans au PSG, il a pris la décision d’aller au Real Madrid » En effet, avant de poster une vidéo sur ses réseaux sociaux pour officialiser son départ du PSG, Kylian Mbappé avait rendu visite au CUP lors d’un barbecue pour dire de vive voix sa décision de rejoindre le Real Madrid. Président du CUP, Romain Mabille est revenu sur ce moment, expliquant pour 100% PSG à propos du discours de Mbappé : « Le jour du barbecue, il vient, il annonce aux gens qu’il part. Je ne sais même pas s’il a mangé. Il fait son discours et il part. Il a dit quoi ? Il dit qu’après 7 ans au PSG, il a pris la décision d’aller au Real Madrid ».