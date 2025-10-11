Nouvelle signature à l’OM : C’est déjà la révolution !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques jours maintenant, l’OM annonçait la nomination de Corinne Diacre comme nouvelle entraîneure de sa section féminine. Après les Bleues, la voilà donc à la tête des Marseillaises avec qui elle s’apprête à connaitre son premier match ce samedi. Si Diacre n’a donc eu pas beaucoup de temps à disposition depuis qu’elle a rejoint l’OM, ça a visiblement été suffisant pour donner déjà un nouveau souffle au groupe olympien.

Ce samedi, Les Marseillaises affrontent Rodez en coupe de la Ligue. Une rencontre qui marquera donc les grands débuts de Corinne Diacre sur le banc de l’équipe féminine de l’OM. Arrivée en début de semaine, la nouvelle entraîneure du club phocéen n’a donc que quelques entraînements au compteur avec ses joueuses. Suffisant pour changer la donne à l’OM ? Ça semble être le cas.

« Elle a un impact très positif sur tout le monde » Directeur sportif de la section féminine de l’OM, Antoine Ferreira s’est exprimé sur les premiers jours de Corinne Diacre à Marseille. Pour La Provence, il a alors fait savoir : « On la sent très impliquée et contente d’être là. Elle a un impact très positif sur tout le monde, aussi bien le staff que les joueuses ou toutes les personnes qui entourent l’équipe et elle inspire beaucoup de confiance également ».