Nouvelle signature à l’OM : C’est déjà la révolution !

Il y a quelques jours maintenant, l’OM annonçait la nomination de Corinne Diacre comme nouvelle entraîneure de sa section féminine. Après les Bleues, la voilà donc à la tête des Marseillaises avec qui elle s’apprête à connaitre son premier match ce samedi. Si Diacre n’a donc eu pas beaucoup de temps à disposition depuis qu’elle a rejoint l’OM, ça a visiblement été suffisant pour donner déjà un nouveau souffle au groupe olympien.
Ce samedi, Les Marseillaises affrontent Rodez en coupe de la Ligue. Une rencontre qui marquera donc les grands débuts de Corinne Diacre sur le banc de l’équipe féminine de l’OM. Arrivée en début de semaine, la nouvelle entraîneure du club phocéen n’a donc que quelques entraînements au compteur avec ses joueuses. Suffisant pour changer la donne à l’OM ? Ça semble être le cas.
« Elle a un impact très positif sur tout le monde »
Directeur sportif de la section féminine de l’OM, Antoine Ferreira s’est exprimé sur les premiers jours de Corinne Diacre à Marseille. Pour La Provence, il a alors fait savoir : « On la sent très impliquée et contente d’être là. Elle a un impact très positif sur tout le monde, aussi bien le staff que les joueuses ou toutes les personnes qui entourent l’équipe et elle inspire beaucoup de confiance également ».
« Oui, des choses ont changé »
Corinne Diacre vient donc seulement d’arriver à l’OM, mais voilà que les changements sont déjà visibles. « Oui, des choses ont changé, il y a beaucoup d’intensité en séance, les filles sont dans un climat de travail totalement différent. Aujourd’hui, on sent qu’on passe un cap sur tous les aspects », a assuré Antoine Ferreira.