«C'est dingue» : Transfert de folie à l'OM !

Durant le précédent mercato estival, l'OM n'a pas chômé recrutant notamment Timothy Weah, prêté par la Juventus avec une option d'achat de 18M€. Et malgré des débuts poussifs, l'ancien joueur du PSG a rapidement fait l'unanimité à Marseille, notamment grâce à sa prestation contre le Real Madrid.
Prêté par la Juventus avec une option d'achat estimée à 18M€, Timothy Weah réussit des débuts encourageants à l'OM. Le journaliste Nicolas Filhol est même très impressionné par l'ancien joueur du PSG et sa polyvalence.
Weah impressionne à l'OM
« Timothy Weah a clairement raté ses débuts pour moi. Poids du transfert, feuilleton du transfert, fils de, joueur formé au PSG qui était remplaçant à Lille et à la Juventus… Je trouvais que 18 millions d’euros pour un joueur comme ça, c’était très cher. Il peut jouer à tous les postes mais sur les premiers matchs, je l’ai vu moyen voire mauvais à tous les postes. Je n'étais vraiment pas emballé mais depuis Madrid, il m’a retourné le cerveau », lâche-t-il au micro de Football Club de Marseille, avant de poursuive.
«C’est dingue, c’est une bonne recrue»
« Contre le Real, il s’est lâché et maintenant tu te dis que tu peux le mettre latéral droit, latéral gauche, ça passe. C’est dingue. C’est un joueur qui va tellement servir à De Zerbi. Il va le soulager à plusieurs postes, il peut le changer tout le temps. C’est un joker, c’est une bonne recrue », ajoute Nicolas Filhol.