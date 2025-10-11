«C'est dingue» : Transfert de folie à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le précédent mercato estival, l'OM n'a pas chômé recrutant notamment Timothy Weah, prêté par la Juventus avec une option d'achat de 18M€. Et malgré des débuts poussifs, l'ancien joueur du PSG a rapidement fait l'unanimité à Marseille, notamment grâce à sa prestation contre le Real Madrid.

Prêté par la Juventus avec une option d'achat estimée à 18M€, Timothy Weah réussit des débuts encourageants à l'OM. Le journaliste Nicolas Filhol est même très impressionné par l'ancien joueur du PSG et sa polyvalence.

Weah impressionne à l'OM « Timothy Weah a clairement raté ses débuts pour moi. Poids du transfert, feuilleton du transfert, fils de, joueur formé au PSG qui était remplaçant à Lille et à la Juventus… Je trouvais que 18 millions d’euros pour un joueur comme ça, c’était très cher. Il peut jouer à tous les postes mais sur les premiers matchs, je l’ai vu moyen voire mauvais à tous les postes. Je n'étais vraiment pas emballé mais depuis Madrid, il m’a retourné le cerveau », lâche-t-il au micro de Football Club de Marseille, avant de poursuive.