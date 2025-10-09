Départ d'Habib Beye : C’est confirmé en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec seulement deux victoires au compteur en ce début de saison face à Marseille (1ère journée) et Lyon (4ème journée), Habib Beye est déjà menacé au Stade Rennais. Ce jeudi, Jérôme Rothen a évoqué la situation complexe dans laquelle se trouve l’ancien joueur de l’OM, contesté dans son propre vestiaire.

Le Stade Rennais vit un début de saison compliqué, avec seulement deux victoires en sept journées de Ligue 1, face à l'OM (1-0) et l'OL (3-1), et quatre matches nuls contre Angers, Nantes, Lens et Le Havre. Selon les informations de RMC, la formation bretonne commence à se poser des questions sur l'avenir d'Habib Beye, qui se sait menacé. Et à en croire le journaliste Daniel Riolo, Brice Samba et Seko Fofana ne s'entendraient pas avec l’ancien consultant de Canal+.

« Il n’y a pas que deux joueurs, c’est un problème collectif » « La réalité, c’est qu’il y a un problème, comme l’a dit l’After Foot, a confirmé ce jeudi soir Jérôme Rothen, dans son émission sur RMC. C’est un ensemble de choses. Je pense qu’il faut laisser la chance aux joueurs de se défendre. Seko Fofana et Brice Samba ont été mis en avant, mais il n’y a pas que deux joueurs, c’est un problème collectif. Je me mets à la place de Fofana et Samba. Moi on m’a déjà dit dans ma carrière que je voulais la peau d’un entraîneur, mais qu’est-ce que ça veut dire? Ce sont des phrases fortes. Ce sont des phrases qui ne veulent rien dire. Imaginez-vous à la place de Samba et Fofana, qui sont mis en avant. Habib Beye vous met sur le terrain, est-ce que vous voulez faire un bon match ou un mauvais match? On a tous une conscience professionnelle. Les joueurs ont un état d’esprit de compétiteur bien au-dessus de la moyenne, sinon ils ne seraient pas professionnels. Vous pensez que des joueurs vont jouer à 50% et faire en sorte de perdre? Je ne peux pas entendre ça ».