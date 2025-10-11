Départ d’Habib Beye : C’est confirmé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Habib Beye traverse une période tumultueuse à la tête du Stade Rennais, qui n'a remporté que deux de ses sept premiers matches en Ligue 1. Des tensions ont été évoquées au sein du club, qui continue de soutenir l’entraîneur de 47 ans. Selon vous, faut-il du changement pour relancer la formation bretonne ? C’est notre sondage du jour.

La trêve internationale est tombée à pic pour Habib Beye, dans une situation très délicate au Stade Rennais, qui ne compte que deux succès en Ligue 1 depuis le début de saison. Cette semaine, le journaliste Daniel Riolo révélait que l’entraîneur de 47 ans avait perdu le soutien de ses cadres, désireux de le voir partir : « Seko Fofana et surtout Brice Samba ont décidé que Beye c'était mort, que ce n'était pas un bon coach, qu'ils n'avaient pas envie de bosser avec lui et que ça n'allait pas ».

« S’il ne fait pas preuve un peu plus d’humilité sur certaines choses, c’est voué à l’échec » « Ce sont des rumeurs toutes infondées visant des joueurs cadres rennais particulièrement irréprochables », a répliqué le Stade Rennais, mais plusieurs sources s’accordent à dire que le climat est bel et bien pesant dans les rangs de la formation bretonne. « La réalité, c’est qu’il y a un problème, comme l’a dit l’After Foot, a confirmé ce jeudi soir Jérôme Rothen, au micro de RMC. Ceux qui sont proches de l’environnement rennais disent tous une chose aujourd’hui: si Beye ne se remet pas un peu plus en question et s’il ne fait pas preuve un peu plus d’humilité sur certaines choses, c’est voué à l’échec ».