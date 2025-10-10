Transfert en Premier League : Grande nouvelle pour l’OM ?

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a été l’un des grands acteurs du mercato estival. Le club phocéen a réalisé de nombreuses ventes et achats, mais Neal Maupay est resté à Marseille. L’attaquant était pourtant annoncé sur le départ, mais il n’a pas trouvé chaussure à son pied. Lors du mercato hivernal, il pourrait enfin quitter le sud de la France, avec une préférence pour un retour du côté de l’Angleterre.

Lors du dernier mercato estival, l’attaque de l’OM a fortement changé. Le club phocéen a fait venir entre autres Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang et Timothy Weah. Il faut également ajouter à cela l’éclosion de Robinio Vaz, sur lequel s’appuie de plus en plus Roberto De Zerbi.

Maupay ne joue plus à l’OM Forcément, tout ce changement n’a pas été bénéfique pour Neal Maupay. L’attaquant ne semble plus vraiment dans les plans de Roberto De Zerbi, qui ne lui a pas accordé la moindre minute de jeu depuis le début de la saison. L’ancien joueur de l’OGC Nice n’a d’ailleurs pas été inscrit dans la liste pour la Ligue des champions.