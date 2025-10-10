Mercato : Un «talent exceptionnel» est annoncé à l’OL !

Alexis Brunet

Depuis janvier 2024, l’OL compte dans ses rangs un talent exceptionnel en la personne de Malick Fofana. L’international belge épate en Ligue 1 et un avenir dans l’un des plus grands clubs européens lui est déjà promis. Interrogé par la presse belge, l’agent du joueur a d’ailleurs révélé qu’il se préparait à un transfert de son client.

Cet été, le secteur offensif de l’OL a beaucoup changé. En grande difficulté financière, les Gones ont malheureusement dû se séparer de Georges Mikautadze et d’Alexandre Lacazette. À la suite de ces départs, Malick Fofana est donc devenu le leader de l’attaque lyonnaise.

L’agent de Fofana évoque un départ de son poulain Comme Alexandre Lacazette ou bien Georges Mikautadze, Malick Fofana aurait pu lui aussi quitter l’OL cet été. L’attaquant était courtisé par plusieurs clubs, mais il était finalement resté. Toutefois, il ne devrait pas s’éterniser en France à entendre Frederico Pena, le directeur général de Roc Nation Sports, l’agence qui représente les intérêts du joueur. « Nous avons découvert Fofana grâce à notre propre équipe de recrutement. C’est un talent exceptionnel qui se prépare progressivement à un transfert. L’année prochaine, la Coupe du Monde aura lieu aux États-Unis, berceau de la Roc Nation. Nous voulons former des joueurs capables de briller là-bas. Fofana correspond parfaitement à ce profil. Fofana est un footballeur fantastique avec une assurance naturelle. Ne sous-estimez pas l’importance de l’image de nos jours », a déclaré Pena à Het Laatste Nieuws.