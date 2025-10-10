Une star au RC Lens, le transfert idéal annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cet été 2025, Florian Thauvin a fait son grand retour dans le championnat de France, 4 ans après l'avoir quitté. En effet, le champion du monde s'est engagé avec le RC Lens, débarquant en provenance de l'Udinese. Thauvin a ainsi intégré l'effectif de Pierre Sage et quelques mois seulement après avoir rejoint les Sang et Or, le Français estime avoir trouvé un endroit idéal pour lui et sa famille.

Parti de l'OM en 2021, Florian Thauvin aura donc passé 4 ans loin de la France. Ayant d'abord évolué au Mexique puis en Italie, le voilà aujourd'hui de retour en Ligue 1. En effet, à 32 ans, le milieu offensif s'est engagé avec le RC Lens. Un transfert qui fait aujourd'hui le bonheur de Thauvin, visiblement bien installé dans le nord de la France.

« Lens me convient parfaitement » Interrogé par la FFF, Florian Thauvin s'est confié sur ses premiers mois au RC Lens. C'est ainsi que l'international français a assuré que c'était le club idéal à ses yeux : « Avant, j’étais un joueur à "stats". Je pense être beaucoup plus complet aujourd’hui, avoir plus de poids dans le jeu. Et puis Lens me convient parfaitement : c’est un club familial qui me fait confiance, avec une énorme ferveur ».