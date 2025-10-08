La star du RC Lens retourne dans son ancienne équipe, c'est le choc !

Arrivé au RC Lens cet été où il s'est imposé comme le leader de l'équipe, Florian Thauvin a été récompensé de son bon début de saison par une convocation en équipe de France. L'ancien joueur de l'OM remplace Bradley Barcola finalement forfait, et il reconnaît qu'il ne s'y attendait pas du tout.
C'est désormais officiel. Six ans après sa dernière apparition en équipe de France, Florian Thauvin fait son grand retour en Bleus. Auteur d'un très bon début de saison avec le RC Lens, l'ancien joueur de l'OM a profité de la blessure de Bradley Barcola, finalement forfait, pour être appelé par Didier Deschamps. Une sacrée surprise comme il le reconnaît lui-même.
Thauvin de retour en Bleus, il n'en revient pas
« C'est incroyable. Un peu de mal à réaliser pour l'instant. Est-ce que j'ai toujours eu l'équipe de France dans un coin de ma tête? J'étais tellement loin à un moment donné qu'il faut être réaliste avec la situation. Mais j'avoue que tant qu'on est un joueur de foot, on l'a toujours dans un coin de notre tête, surtout quand y a participé pendant un moment. J'ai eu la chance de faire partie de la génération championne du monde, donc c'est toujours dans un coin de la tête », confie-t-il dans une vidéo diffusée par la FFF, avant de poursuivre.
«C'est incroyable»
« Je reviens avec l'objectif de prendre du plaisir. C'est une vraie fierté d'être de retour dans cette équipe de France. Je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier quand on vient en équipe de France, c'est que ça reste une chance, c'est un privilège. Et c'est jamais normal en fait d'arriver en équipe de France. Le chemin est très long afin d'y arriver. Donc je viens pour emmagasiner le plus de plaisir possible et faire parler mes qualités. C'est une grande fierté. (...) Bizarrement, ce n'est pas ma première sélection mais c'est tout comme. Parce que j'ai traversé des étapes tellement difficiles depuis ce temps que c'est un peu comme si c'était la première », ajoute Florian Thauvin.