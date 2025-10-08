La star du RC Lens retourne dans son ancienne équipe, c'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au RC Lens cet été où il s'est imposé comme le leader de l'équipe, Florian Thauvin a été récompensé de son bon début de saison par une convocation en équipe de France. L'ancien joueur de l'OM remplace Bradley Barcola finalement forfait, et il reconnaît qu'il ne s'y attendait pas du tout.

C'est désormais officiel. Six ans après sa dernière apparition en équipe de France, Florian Thauvin fait son grand retour en Bleus. Auteur d'un très bon début de saison avec le RC Lens, l'ancien joueur de l'OM a profité de la blessure de Bradley Barcola, finalement forfait, pour être appelé par Didier Deschamps. Une sacrée surprise comme il le reconnaît lui-même.

Thauvin de retour en Bleus, il n'en revient pas « C'est incroyable. Un peu de mal à réaliser pour l'instant. Est-ce que j'ai toujours eu l'équipe de France dans un coin de ma tête? J'étais tellement loin à un moment donné qu'il faut être réaliste avec la situation. Mais j'avoue que tant qu'on est un joueur de foot, on l'a toujours dans un coin de notre tête, surtout quand y a participé pendant un moment. J'ai eu la chance de faire partie de la génération championne du monde, donc c'est toujours dans un coin de la tête », confie-t-il dans une vidéo diffusée par la FFF, avant de poursuivre.