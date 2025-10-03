Surprise au RC Lens : Deschamps ouvre la porte !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son très bon début de saison relativement inattendu avec le RC Lens, Florian Thauvin n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus s'est expliqué sur les raisons de ce choix et laisse malgré tout la porte ouverte à Thauvin pour la suite.

Le RC Lens a réalisé un très joli coup cet été en rapatriant Florian Thauvin (32 ans) en Ligue 1, et le champion du Monde 2018 est d'ailleurs en train de surprendre son monde en réalisant un début de saison XXL avec déjà 2 buts inscrits en championnat. Malgré son excellent état de forme, Thauvin n'a été que pré-sélectionné par Didier Deschamps pour les prochains rendez-vous de l'équipe de France, et la bonne surprise de son début de saison n'a donc pas réussi à faire la différence aux yeux du sélectionneur national.

« Il peut être amené à faire partie de l'équipe » Interrogé en conférence de presse jeudi, Didier Deschamps a justifié son choix avec Florian Thauvin : « Je suis là pour faire des choix. Il est revenu en France donc vous le voyez certainement un peu plus que lorsqu'il était à l'Udinese où il faisait de bonnes choses aussi. Tant mieux qu'il fasse un bon début de saison. Il est pré-sélectionné, il fait partie de ceux qui peuvent être amenés à faire partie de cette équipe de France », explique-t-il.