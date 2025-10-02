RC Lens : La métamorphose de Thauvin après l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 32 ans, Florian Thauvin a fait cet été son grand retour en Ligue 1. Parti du championnat de France en 2021, l’ancien de l’OM a rejoint le RC Lens en provenance de l’Udinese. Et après des expériences au Mexique et en Italie, c’est un nouveau Thauvin qu’on a pu retrouver. Une métamorphose évoquée par le champion du monde 2018.

Depuis qu’il a rejoint le RC Lens, on peut voir à quel point Florian Thauvin a évolué dans sa façon de jouer. Entre le joueur qu’on avait pu voir à l’OM et celui qu’il est actuellement, l’international français a bien changé. En effet, désormais, Thauvin est plus impliqué notamment dans le travail défensif, ne rechignant pas aux efforts pour aider son équipe. Que s’est-il alors passé avec le protégé de Pierre Sage ?

« Je ne courais pas autant avant » En conférence de presse, Florian Thauvin a évoqué cette métamorphose dans son jeu. Rapporté par L’Equipe, le joueur du RC Lens a alors expliqué : « Je cours plus longtemps sur le plan défensif ? J'ai énormément travaillé les longues courses et les distances en Italie. C'est nouveau pour les gens qui ne regardent que la Ligue 1. Je ne courais pas autant avant. Mais en Italie, l'entraîneur me demandait énormément d'efforts. Là, j'en suis à 11,5 km dans mes rencontres. Au-delà de mes standards techniques, j'essaie de courir beaucoup pour l’équipe ».