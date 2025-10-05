4M€ : Le RC Lens appelle le président de la République à la rescousse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir racheté le RC Lens, Hafiz Mammadov avait complètement disparu. C’est alors que les Sang et Or se sont retrouvés en très grande difficulté financière. Pour le club nordiste, ça a été une période très compliquée. Il a donc fallu trouver une solution pour continuer de faire tourner la machine et c’est ainsi que Lens a fait appel à François Hollande, alors président de la République.

Débarqué à la tête du RC Lens en 2013, Hafiz Mammadov avait de très grandes ambitions pour les Sang et Or. Mais voilà qu’avec l’homme d’affaires azerbaïdjanais a vécu un véritable enfer. En effet, ça a viré au fiasco à Lens puisqu’à l’été 2014, Mammadov n’est plus joignable et les caisses sont vides.

« Ça a été une période terrible » Cette période aura alors été très compliquée à vivre au RC Lens. Ancien président lensois, Gervais Martel a raconté pour le JDD : « Après avoir respecté ses engagements, Mammadov a eu des problèmes personnels. C’est un pays un peu space, on ne maitrisait pas grand chose. J’expliquais aux supporters ce que je savais mais je ne savais pas tout. Aujourd’hui oui, mais je ne veux pas en dire plus. Ça a été une période terrible, l’une des plus compliquées de ma vie. Je ne dormais plus beaucoup ».