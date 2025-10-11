24 heures pour quitter l’OM, l'annonce fracassante lors du mercato !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 29 ans, Ulisses Garcia est aujourd’hui toujours à l’OM. Derrière Emerson et Facundo Medina dans la hiérarchie comme arrière gauche, le Suisse est dans une situation très délicate sur la Canebière. Ça aurait d’ailleurs pu se solder avec un départ lors du dernier marché des transferts. D’ailleurs, la direction de l’OM aurait clairement mis à la pression à Garcia pour s’en aller.

En l’espace de quelques semaines, la situation a complètement changé pour Ulisses Garcia. Alors que le Suisse avait pris l’avantage sur Quentin Merlin en fin de saison dernière.à l'OM, voilà que le mercato estival a été fatal au latéral gauche. En effet, Facundo Medina et Emerson sont arrivés à Marseille, faisant reculer Garcia à la 3ème place dans la hiérarchie. Pas de quoi toutefois convaincre le joueur de l’OM de s’en aller cet été malgré la pression exercée par sa direction.

Garcia poussé dehors par l’OM ! Comme l’explique L’Equipe, si Ulisses Garcia est toujours à l’OM aujourd’hui, c’est parce qu’il l’a décidé. Pourtant, le latéral suisse a eu l’occasion de discuter avec le Spartak Moscou pour rejoindre la Russie. Ça n’a donc pas été plus loin pour Garcia, qui avait été prié de faire ses valises. En effet, le quotidien sportif assure que l’OM avait conseillé à son joueur de s’en aller, lui laissant… 24 heures pour trouver un nouveau club.