Transfert d’un phénomène : Le PSG est fixé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Tout comme le Real Madrid, le PSG serait intéressé par la signature du phénomène Gilberto Mora. Âgé de seulement 16 ans, le prodige mexicain ne peut pas encore s’engager en faveur d’un club européen. Lors d’un entretien, son agent Rafaela Pimenta a confirmé qu’il était encore trop tôt pour envisager un transfert de son jeune client.

Le PSG continue sa chasse aux jeunes talents. Le club de la capitale pourrait d’ailleurs avoir trouvé son bonheur au Mexique. Déjà international à seulement 16 ans, Gilberto Mora évolue sous les couleurs de Tijuana, et a battu d’impressionnants records de précocité dans son pays.

Le PSG piste Gilberto Mora Le milieu offensif né en 2008 serait sur les tablettes du PSG, mais également du Real Madrid ou encore de Manchester United. Cependant, il est encore trop tôt pour envisager sérieusement un transfert vers l’Europe, étant donné l’âge du jeune talent. Son agent Rafaela Pimenta l’a d’ailleurs récemment confirmé.