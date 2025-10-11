Transfert d’un phénomène : Le PSG est fixé

Tout comme le Real Madrid, le PSG serait intéressé par la signature du phénomène Gilberto Mora. Âgé de seulement 16 ans, le prodige mexicain ne peut pas encore s’engager en faveur d’un club européen. Lors d’un entretien, son agent Rafaela Pimenta a confirmé qu’il était encore trop tôt pour envisager un transfert de son jeune client.
Le PSG continue sa chasse aux jeunes talents. Le club de la capitale pourrait d’ailleurs avoir trouvé son bonheur au Mexique. Déjà international à seulement 16 ans, Gilberto Mora évolue sous les couleurs de Tijuana, et a battu d’impressionnants records de précocité dans son pays.
Le PSG piste Gilberto Mora
Le milieu offensif né en 2008 serait sur les tablettes du PSG, mais également du Real Madrid ou encore de Manchester United. Cependant, il est encore trop tôt pour envisager sérieusement un transfert vers l’Europe, étant donné l’âge du jeune talent. Son agent Rafaela Pimenta l’a d’ailleurs récemment confirmé.
« Il ne peut pas être transféré car son âge ne le permet pas »
« Gilberto est un joueur prêt, mais il ne peut pas être transféré car son âge ne le permet pas, conformément au règlement. Donc, à mon avis, si vous me demandez quand le projet idéal pour lui se concrétisera, avant ou après la Coupe du Monde. Le projet sportif, le projet de vie, qu'ils soient bons pour lui, est important. Et si ce projet se concrétise, il n'a pas à attendre. S'il ne se concrétise pas, il faudra attendre le bon moment », a ainsi confié Rafaela Pimenta à TUDN.