Mercato : L'incroyable ultimatum pour signer au PSG !

Passé de l'OL au PSG, Mathieu Bodmer a obtenu le transfert qu'il voulait à l'été 2010. Mais voilà que l'opération a mis du temps avant de se concrétiser. La raison ? Claude Puel, alors entraîneur des Gones. Ce dernier a longtemps bloqué le départ de Bodmer vers Paris, qui n'a pas hésité à employer la manière forte et lâcher un terrible ultimatum pour arriver à ses fins.

Joueur du PSG de 2010 à 2013, Mathieu Bodmer avait réalisé un rêve en rejoignant le club de la capitale. Ayant porté le maillot parisien à 91 reprises, le milieu offensif a toutefois dû batailler pour arriver à Paris. En effet, alors qu'il était décidé à quitter l'OL, Bodmer a rencontré quelques problèmes avec Claude Puel.

« A la fin je craque » C'est pour Histoires de Foot que Mathieu Bodmer a raconté la guerre qui a eu lieu avec Claude Puel pour son transfert au PSG. L'ancien joueur de l'OL a alors fait savoir : « Ça se fait difficilement car Puel ne veut pas que j’aille à Paris. L’histoire c’est que c’est la Coupe du monde 2010, Lyon est censé reprendre le 14 juin, le PSG le 2 juillet. Quand je pars fin mai en vacances, pour moi ça va se régler rapidement. Mais ça ne se fait pas. Le 13 j’appelle mon agent, il me dit qu’il faut que j’aille à la reprise. Là-bas, je n’ai pas de maillot, pour tout le monde, je ne suis plus là. Du 14 juin à fin juin, je fais la préparation avec Lyon et tous les jours, je crois le coach. « Faut que je vous parler, il faut me laisser parler ». Tous les jours. Et lui me parle comme si de rien n’était. Il rigole avec moi. Ça dure deux semaines et à la fin je craque ».