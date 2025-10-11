Transfert au PSG : Il lâche déjà un indice pour son prochain club ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au PSG à l’été 2024 en provenance de Krasnodar, Matvey Safonov doit se contenter de quelques miettes, jouant le rôle de doublure. Alors que le Russe a de plus en plus de mal avec ce statut de numéro 2, son avenir pourrait donc s’écrire loin de Paris. Un retour en Russie pourrait-il alors être envisagé ? Safonov a répondu à la question.

Doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG la saison dernière, Matvey Safonov se retrouve aujourd’hui dans l’ombre de Lucas Chevalier. N’ayant toujours pas joué depuis le début de cet exercice, le gardien parisien ne cache pas se frustration par rapport à sa situation actuelle. Pour Safonov, la solution pourrait alors être de quitter le PSG lors du prochain mercato hivernal. L’ancien de Krasnodar pourrait-il alors revenir en Russie ?

« Toute offre doit être étudiée » Aujourd’hui au PSG, Matvey Safonov s’est exprimé sur la possibilité de retrouver la Russie et le championnat local. Le portier de 26 ans a alors confié pour Championat : « Prêt à revenir en Russie sur le Spartak ou le Zenit fait une offre ? Je ne le souhaiterais pas. Je suis parti dans des conditions difficiles, inconfortables. C'est étrange de quitter ces difficultés. Mais toute offre doit être étudiée et l'intérêt du club doit être évalué. Krasnodar, par exemple, n'a pas besoin de gardien de but actuellement. Toute offre doit être étudiée ».