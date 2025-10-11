Transfert au PSG : Il lâche déjà un indice pour son prochain club ?

Arrivé au PSG à l’été 2024 en provenance de Krasnodar, Matvey Safonov doit se contenter de quelques miettes, jouant le rôle de doublure. Alors que le Russe a de plus en plus de mal avec ce statut de numéro 2, son avenir pourrait donc s’écrire loin de Paris. Un retour en Russie pourrait-il alors être envisagé ? Safonov a répondu à la question.
Doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG la saison dernière, Matvey Safonov se retrouve aujourd’hui dans l’ombre de Lucas Chevalier. N’ayant toujours pas joué depuis le début de cet exercice, le gardien parisien ne cache pas se frustration par rapport à sa situation actuelle. Pour Safonov, la solution pourrait alors être de quitter le PSG lors du prochain mercato hivernal. L’ancien de Krasnodar pourrait-il alors revenir en Russie ?
« Toute offre doit être étudiée »
Aujourd’hui au PSG, Matvey Safonov s’est exprimé sur la possibilité de retrouver la Russie et le championnat local. Le portier de 26 ans a alors confié pour Championat : « Prêt à revenir en Russie sur le Spartak ou le Zenit fait une offre ? Je ne le souhaiterais pas. Je suis parti dans des conditions difficiles, inconfortables. C'est étrange de quitter ces difficultés. Mais toute offre doit être étudiée et l'intérêt du club doit être évalué. Krasnodar, par exemple, n'a pas besoin de gardien de but actuellement. Toute offre doit être étudiée ».
« Je n'envisage pas de prêt pour le moment »
Alors que le mercato hivernal approche et que la question d’un départ du PSG devrait de plus en plus se poser, Matvey Safonov a également assuré : « Je n'envisage pas de prêt pour le moment, le mercato est clos. On verra bien quand il ouvrira. Je consacre tout mon temps libre à changer la situation. Je ne suis pas entièrement satisfait de la tournure que prennent les choses. Je veux jouer, je veux prouver que je mérite d'être sur le terrain et je veux être compétitif ».