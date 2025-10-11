«Ça ne fait que commencer» : L’annonce qui va faire rêver les supporters du PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Aux côtés de João Neves et de Vitinha, Fabian Ruiz forme un formidable trio au sein du milieu de terrain du PSG. Au cours d’un entretien accordé à So Foot, le numéro 8 parisien n’a pas tari d’éloges à l’égard de ses deux coéquipiers. Surtout, l’Espagnol voit les deux Portugais continuer à progresser.

Longtemps considéré comme un point faible, le milieu de terrain est désormais une immense force au PSG. L’entrejeu parisien ne s’est jamais aussi bien porté. Et si en ce début de saison, Fabian Ruiz et João Neves connaissent des pépins physiques, lorsque ces deux derniers sont associés à Vitinha, la magie opère.

« Ils sont jeunes mais ça ne se voit pas » Et ce n’est clairement pas le numéro 8 qui dira le contraire. « Vitinha et Joao Neves ? Ils sont jeunes mais ça ne se voit pas. On dirait qu’ils jouent à ce niveau depuis vingt ans. Ils ne fatiguent jamais de courir, de presser, de se déplacer constamment. Quand tu dois les prendre au marquage, ils sont vraiment pénibles. Avec le ballon, ils sont très doués », a ainsi confié Fabian Ruiz au cours d’un entretien accordé à So Foot.