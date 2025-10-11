«Ça ne fait que commencer» : L’annonce qui va faire rêver les supporters du PSG

Aux côtés de João Neves et de Vitinha, Fabian Ruiz forme un formidable trio au sein du milieu de terrain du PSG. Au cours d’un entretien accordé à So Foot, le numéro 8 parisien n’a pas tari d’éloges à l’égard de ses deux coéquipiers. Surtout, l’Espagnol voit les deux Portugais continuer à progresser.
Longtemps considéré comme un point faible, le milieu de terrain est désormais une immense force au PSG. L’entrejeu parisien ne s’est jamais aussi bien porté. Et si en ce début de saison, Fabian Ruiz et João Neves connaissent des pépins physiques, lorsque ces deux derniers sont associés à Vitinha, la magie opère.
« Ils sont jeunes mais ça ne se voit pas »
Et ce n’est clairement pas le numéro 8 qui dira le contraire. « Vitinha et Joao Neves ? Ils sont jeunes mais ça ne se voit pas. On dirait qu’ils jouent à ce niveau depuis vingt ans. Ils ne fatiguent jamais de courir, de presser, de se déplacer constamment. Quand tu dois les prendre au marquage, ils sont vraiment pénibles. Avec le ballon, ils sont très doués », a ainsi confié Fabian Ruiz au cours d’un entretien accordé à So Foot.
« Leur carrière ne fait que commencer, ils vont encore progresser »
L’Espagnol voit Vitinha et João Neves continuer leur ascension. « Leur carrière ne fait que commencer, ils vont encore progresser. Notre entente sur le terrain s’est faite assez naturellement, même si évidemment derrière il y a beaucoup de travail d’entraînement. Au début, il faut s’adapter aux caractéristiques de chacun, mais quand tes partenaires sont aussi bon, tout devient beaucoup plus facile. On se comprend bien maintenant, mais pas seulement nous trois, cela vaut pour n’importe quel joueur qui évolue dans ce milieu de terrain du PSG. »