PSG : Nouveaux joueurs avec Luis Enrique, la grande annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, le PSG a fait le choix de ne pas beaucoup recruter. Le club sort d'une saison phénoménale où les joueurs ont puisé dans leurs réserves et forcément, les absences se font nombreuses en ce moment. Luis Enrique a alors fait appel à de jeunes joueurs issus du club et a réussi son pari.

Entraîneur du PSG depuis 2023, Luis Enrique n'a plus besoin de prouver sa valeur à ce poste. L'ancien sélectionneur espagnol réussit de vraies prouesses et a mené son équipe vers un jeu collectif très efficace. Et cela semble fonctionner même sans les cadres habituels de l'équipe, blessés. Une maîtrise qui impressionne tout particulièrement Ambre Godillon.

Le PSG en danger à cause du mercato ? L'été dernier, le PSG n'a recruté que deux joueurs pour remplir son effectif alors que beaucoup s'attendaient à plusieurs recrutements pour apporter du renfort à des joueurs usés. Mais en ce début de saison, le PSG présente un bilan plutôt positif. « Il a très peu de profondeur de banc, avec tous ces blessés-là. On aurait pu se dire qu'ils sont passés à coté de leur recrutement quand on voit aujourd'hui qu'ils ont personne à de nombreux postes » dit Ambre Godillon sur La Chaîne L'Equipe.