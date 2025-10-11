Mercato : Insultes, émir du Qatar... Al-Khelaïfi le vire du PSG !

Pour Mathieu Bodmer, la troisième saison au PSG a été compliquée, du fait notamment d'une grosse concurrence. C'est ainsi qu'en janvier 2013, le milieu offensif fait ses valises, étant prêté du côté de l'ASSE. Un départ qui est avant tout le résultat d'un gros clash avec Leonardo. Et l'émir du Qatar ayant vu tout cela, ça a été fatal à Bodmer.
« Je l’insulte un peu plus qu’il m’insulte »
Et tout est parti dans un premier temps de la relation électrique entre Mathieu Bodmer et Leonardo, ancien directeur sportif du PSG. L'ex-Parisien raconte alors pour Histoires de Foot : « La relation entre Leonardo et moi a toujours été compliquée. Je pense qu’on ne s’aimait pas. Et mercato d’hiver, première partie de saison, je n’ai pas beaucoup joué, on se dispute. Je fais un transfert avorté. J’ai une offre en Chine. Il me dit : « Non, tu ne bouges pas ». Le mercato commence et au bout de deux semaines il me demande si j’ai toujours l’offre en Chine. Je lui demande pourquoi et me dit que ça serait peut-être bien que je parte. Déjà qu’on était pas très amis au démarrage, là ça clashe un peu plus. Et puis on s’insulte. Je l’insulte un peu plus qu’il m’insulte d’ailleurs ».
« Je suis convoqué et là on me dit qu’il faut partir vite »
Une altercation à laquelle a assisté l'émir du Qatar, grand patron du PSG. Et pour Mathieu Bodmer, ça a alors été fatal. « Je suis convoqué par Nasser Al-Khelaïfi car j’ai eu la bonne idée d’insulter Leonardo devant l’émir. Je suis convoqué et là on me dit qu’il faut partir vite. C’est comme ça que je pars à Saint-Etienne. Nasser me dit que j’ai merdé mais je sais qu’il m’aime bien. Il est énervé car je l’ai mis en porte à faux devant l’émir. Même si l’émir ne comprenait pas ce que je disais à Leonardo, il voyait comment je lui parlais et il a compris que je ne lui disais pas bonjour », a-t-il ainsi confié.