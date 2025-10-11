Mercato : Insultes, émir du Qatar... Al-Khelaïfi le vire du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Mathieu Bodmer, la troisième saison au PSG a été compliquée, du fait notamment d'une grosse concurrence. C'est ainsi qu'en janvier 2013, le milieu offensif fait ses valises, étant prêté du côté de l'ASSE. Un départ qui est avant tout le résultat d'un gros clash avec Leonardo. Et l'émir du Qatar ayant vu tout cela, ça a été fatal à Bodmer.

« Je l’insulte un peu plus qu’il m’insulte » Et tout est parti dans un premier temps de la relation électrique entre Mathieu Bodmer et Leonardo, ancien directeur sportif du PSG. L'ex-Parisien raconte alors pour Histoires de Foot : « La relation entre Leonardo et moi a toujours été compliquée. Je pense qu’on ne s’aimait pas. Et mercato d’hiver, première partie de saison, je n’ai pas beaucoup joué, on se dispute. Je fais un transfert avorté. J’ai une offre en Chine. Il me dit : « Non, tu ne bouges pas ». Le mercato commence et au bout de deux semaines il me demande si j’ai toujours l’offre en Chine. Je lui demande pourquoi et me dit que ça serait peut-être bien que je parte. Déjà qu’on était pas très amis au démarrage, là ça clashe un peu plus. Et puis on s’insulte. Je l’insulte un peu plus qu’il m’insulte d’ailleurs ».