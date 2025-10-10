PSG : Luis Enrique débarque, la transformation XXL !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Faisant partie des meilleurs milieux de terrain du monde désormais, Fabian Ruiz a pourtant connu des heures compliquées au PSG. Arrivé sur la pointe des pieds, le numéro 8 a dû gagner la confiance de Luis Enrique. Selon l’Espagnol, l’arrivée du coach en 2023 a totalement modifié sa trajectoire à Paris.

Le PSG dispose de plusieurs éléments très intéressants au sein de son effectif. Arrivé à Paris en 2022 en provenance de Naples, Fabian Ruiz en fait clairement partie. Alors que ses débuts sous les ordres de Christophe Galtier ont été discrets, le milieu de terrain a ensuite connu une folle ascension avec Luis Enrique.

« La première saison sous Galtier, n’a pas été très bonne » Au cours d’un entretien accordé à So Foot, le numéro 8 du PSG a évoqué cette véritable transformation. « La première saison sous Galtier, n’a pas été très bonne sur le plan personnel comme le plan collectif. J’ai eu un peu de mal à m’adapter au club, à la ville, et à la Ligue 1. J’ai fini par jouer presque tous les matchs, mais au début, j’ai rencontré certaines difficultés », confie Fabian Ruiz auprès du magazine.