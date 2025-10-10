PSG : Luis Enrique débarque, la transformation XXL !

Faisant partie des meilleurs milieux de terrain du monde désormais, Fabian Ruiz a pourtant connu des heures compliquées au PSG. Arrivé sur la pointe des pieds, le numéro 8 a dû gagner la confiance de Luis Enrique. Selon l’Espagnol, l’arrivée du coach en 2023 a totalement modifié sa trajectoire à Paris.
Le PSG dispose de plusieurs éléments très intéressants au sein de son effectif. Arrivé à Paris en 2022 en provenance de Naples, Fabian Ruiz en fait clairement partie. Alors que ses débuts sous les ordres de Christophe Galtier ont été discrets, le milieu de terrain a ensuite connu une folle ascension avec Luis Enrique.
« La première saison sous Galtier, n’a pas été très bonne »
Au cours d’un entretien accordé à So Foot, le numéro 8 du PSG a évoqué cette véritable transformation. « La première saison sous Galtier, n’a pas été très bonne sur le plan personnel comme le plan collectif. J’ai eu un peu de mal à m’adapter au club, à la ville, et à la Ligue 1. J’ai fini par jouer presque tous les matchs, mais au début, j’ai rencontré certaines difficultés », confie Fabian Ruiz auprès du magazine.
« Je savais comment il aimait jouer et je correspondais bien à son style de jeu »
« Avec l’arrivée de Luis Enrique, tout est allé mieux. On se connaissait déjà grâce à la sélection, je savais comment il aimait jouer et je correspondais bien à son style de jeu. Avoir le ballon me fait du bien ! », conclut le milieu de terrain de 29 ans.