Plan B au PSG : Un gros joueur se propose !

Depuis quelque temps maintenant, le PSG peut compter sur un immense Nuno Mendes, qui ne laisse que quelques miettes aux autres joueurs qui évoluent à son poste. Cela ne pose pas vraiment de problème à Lucas Hernandez, qui continue à s’entraîner fort et à tout donner pour répondre présent quand Luis Enrique fera appel à lui.
Juste avant la trêve internationale, le PSG se déplaçait sur la pelouse du LOSC, en clôture de la septième journée de Ligue 1. Luis Enrique avait décidé pour l’occasion de faire tourner son effectif en accordant du temps de jeu à de nombreux jeunes, comme Quentin Ndjantou ou bien Ibrahim Mbaye par exemple.
Le PSG remercie Nuno Mendes
Malheureusement, le PSG n’a pas pu compter sur sa jeune garde pour faire la différence face au LOSC. Le club de la capitale s’en est remis à ses tauliers et notamment à Nuno Mendes. Entré à l’heure de jeu à la place de Bradley Barcola, le Portugais a donné l’avantage à Paris sur un sublime coup franc, avant qu’Ethan Mbappé n’égalise en fin de match.
« Il n'y a rien à dire »
Nuno Mendes a donc brillé avec ce super coup franc, mais cela fait déjà un moment qu’il affiche une forme exceptionnelle avec le PSG et sa sélection. Il est donc très difficile pour Lucas Hernandez de gratter des minutes de jeu, mais cela ne dérange pas l’ancien joueur du Bayern Munich, qui se tient prêt comme il l’a confié au Média Carré. « C'est vrai que j'ai un gros palmarès mais je suis quelqu'un de très honnête et simple. Quand tu vois que l'équipe tourne bien et qu'elle fait des performances XXL, il n'y a rien à dire. Le seul truc à dire, c'est de mieux s'entraîner et de tout donner à l'entraînement pour que le coach puisse compter sur moi s'il y a un petit souci. »