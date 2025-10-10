Plan B au PSG : Un gros joueur se propose !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps maintenant, le PSG peut compter sur un immense Nuno Mendes, qui ne laisse que quelques miettes aux autres joueurs qui évoluent à son poste. Cela ne pose pas vraiment de problème à Lucas Hernandez, qui continue à s’entraîner fort et à tout donner pour répondre présent quand Luis Enrique fera appel à lui.

Juste avant la trêve internationale, le PSG se déplaçait sur la pelouse du LOSC, en clôture de la septième journée de Ligue 1. Luis Enrique avait décidé pour l’occasion de faire tourner son effectif en accordant du temps de jeu à de nombreux jeunes, comme Quentin Ndjantou ou bien Ibrahim Mbaye par exemple.

Le PSG remercie Nuno Mendes Malheureusement, le PSG n’a pas pu compter sur sa jeune garde pour faire la différence face au LOSC. Le club de la capitale s’en est remis à ses tauliers et notamment à Nuno Mendes. Entré à l’heure de jeu à la place de Bradley Barcola, le Portugais a donné l’avantage à Paris sur un sublime coup franc, avant qu’Ethan Mbappé n’égalise en fin de match.