C'est la folie, Mbappé se fait éclipser !

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a inscrit son 53ème but avec les Bleus ce vendredi soir face à l’Azerbaïdjan. Une très belle statistique pour la star du Real Madrid, qui aura eu besoin de 90 matchs afin de dépasser la barre symbolique des 50 réalisations en sélections. Erling Haaland lui, est en train de battre tous les records à ce sujet.
A 26 ans, Kylian Mbappé est bien parti pour battre tous les records en équipe de France. Avec un très beau but inscrit contre l’Azerbaïdjan ce vendredi soir, le Bondynois a ainsi inscrit son 53ème pion avec les Bleus, et se retrouve désormais à seulement quatre longueurs d’Olivier Giroud, recordman de buts.
Mbappé, des statistiques incroyables
Alors qu’il a disputé son 93ème match sous le maillot de l’équipe de France, Kylian Mbappé approche également de la barre des 100 sélections, et tout porte à croire que le capitaine français pourrait aller chercher le record d’Hugo Lloris, sélectionné à 145 reprises avec les Bleus. En attendant, dans le monde du football de sélection, un autre ovni impressionne en la personne d’Erling Haaland.
Haaland fait beaucoup mieux
L’attaquant de Manchester City réalise un début de saison de folie, et confirme cette impression avec la Norvège. Ce samedi, le « Cyborg » a inscrit un triplé contre Israël (5-0), portant son total de buts avec la sélection norvégienne à 51, le tout en seulement 46 matchs. Haaland a donc dépassé la barre des 50 buts en sélection avec un temps d’avance vis-à-vis de Mbappé, qui a mis son 50ème but avec les Bleus au bout de 90 matchs, mais aussi avec Cristiano Ronaldo (114 matchs), ou encore Lionel Messi (107 matchs).