C'est la folie, Mbappé se fait éclipser !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a inscrit son 53ème but avec les Bleus ce vendredi soir face à l’Azerbaïdjan. Une très belle statistique pour la star du Real Madrid, qui aura eu besoin de 90 matchs afin de dépasser la barre symbolique des 50 réalisations en sélections. Erling Haaland lui, est en train de battre tous les records à ce sujet.

A 26 ans, Kylian Mbappé est bien parti pour battre tous les records en équipe de France. Avec un très beau but inscrit contre l’Azerbaïdjan ce vendredi soir, le Bondynois a ainsi inscrit son 53ème pion avec les Bleus, et se retrouve désormais à seulement quatre longueurs d’Olivier Giroud, recordman de buts.

Mbappé, des statistiques incroyables Alors qu’il a disputé son 93ème match sous le maillot de l’équipe de France, Kylian Mbappé approche également de la barre des 100 sélections, et tout porte à croire que le capitaine français pourrait aller chercher le record d’Hugo Lloris, sélectionné à 145 reprises avec les Bleus. En attendant, dans le monde du football de sélection, un autre ovni impressionne en la personne d’Erling Haaland.