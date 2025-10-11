Kylian Mbappé : La polémique à 20€ qui le concerne !

Alexis Brunet

Vendredi soir, Kylian Mbappé disputait un match avec l’équipe de France, mais le SM Caen, dont il est propriétaire, jouait également une rencontre de Coupe de France. Cette dernière a d’ailleurs été plusieurs fois arrêtée à cause des supporters caennais. Les fans normands ont protesté notamment contre le prix des places, qu’ils trouvent excessif.

Kylian Mbappé a vécu une soirée contrastée vendredi. Présent sur la pelouse du Parc des princes, l’attaquant a encore une fois inscrit un but, mais il a également dû céder sa place sur blessure quelques minutes avant la fin du match face à l’Azerbaïdjan. En parallèle, son club du SM Caen a aussi vécu des moments compliqués.

Les supporters de Caen protestent contre le prix des places Comme l’équipe de France, le SM Caen était de sortie vendredi soir pour un match de Coupe de France contre l’AG Caen. Le club de Kylian Mbappé s’est finalement imposé 2-1, mais la rencontre a été arrêtée à deux reprises à cause des supporters du SMC, comme le rapporte Ouest-France. Ces derniers ont notamment craqué des fumigènes et déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire l’inscription : « 20 euros la place, repas compris ? ». Une façon pour le MNK (Malherbe Normandy Kop) de s’indigner par rapport au prix des places.