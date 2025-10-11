Kylian Mbappé : La décision qui va rendre fou le Real Madrid !

Vendredi soir, l’équipe de France est tranquillement venue à bout de l’Azerbaïdjan en s’imposant 3-0. En grande forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a encore une fois été buteur, mais il est également sorti sur blessure. Il est d’ailleurs d’ores et déjà forfait pour le prochain match face à l’Islande, ce dont avait peur le Real Madrid.
L’équipe de France est reçue trois sur trois. Après être venus à bout de l’Ukraine et de l’Islande en septembre dernier, les Bleus n’ont fait qu’une bouchée de l’Azerbaïdjan vendredi soir au Parc des princes en s’imposant 3-0. Kylian Mbappé, Adrien Rabiot et Florian Thauvin sont les buteurs de cette rencontre.
Mbappé buteur, mais blessé
Comme c’est souvent le cas depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a donc encore une fois trouvé le chemin des filets en ouvrant le score vendredi soir. L’attaquant du Real Madrid se rapproche donc encore un peu plus d’Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Malheureusement, en plus d’avoir marqué, le Madrilène s’est également blessé en fin de match (83ème minute) et il a dû être remplacé par Florian Thauvin, buteur seulement une minute après.
Mbappé ne jouera pas le match face à l’Islande
Déjà privée de nombreux attaquants, l’équipe de France devra également faire sans Kylian Mbappé mardi 14 octobre pour le match face à l’Islande. La FFF a publié un communiqué dans la nuit de vendredi à samedi pour confirmer la blessure du Madrilène, qui est donc remis à disposition de son club. « Au retour de la délégation tricolore à Clairefontaine, le capitaine de l’Equipe de France s’est entretenu avec Didier Deschamps. Il ne sera pas en mesure de pouvoir jouer lundi à Reykjavik face à l’Islande. Le sélectionneur national a acté son forfait. Kylian Mbappé a été remis à la disposition de son club et ne sera pas remplacé. » Ce samedi matin, le Real Madrid doit donc être très en colère, car selon les derniers échos de la presse espagnole, la Casa Blanca avait très peur que son joueur aggrave sa blessure, lui qui était déjà sorti blessé lors du dernier match des Merengue face à Villarreal. Reste à voir comment réagira Xabi Alonso et compagnie, surtout compte tenu des performances en ce début de saison de Mbappé.