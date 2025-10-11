Kylian Mbappé : La décision qui va rendre fou le Real Madrid !

Alexis Brunet

Vendredi soir, l’équipe de France est tranquillement venue à bout de l’Azerbaïdjan en s’imposant 3-0. En grande forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a encore une fois été buteur, mais il est également sorti sur blessure. Il est d’ailleurs d’ores et déjà forfait pour le prochain match face à l’Islande, ce dont avait peur le Real Madrid.

L’équipe de France est reçue trois sur trois. Après être venus à bout de l’Ukraine et de l’Islande en septembre dernier, les Bleus n’ont fait qu’une bouchée de l’Azerbaïdjan vendredi soir au Parc des princes en s’imposant 3-0. Kylian Mbappé, Adrien Rabiot et Florian Thauvin sont les buteurs de cette rencontre.

Mbappé buteur, mais blessé Comme c’est souvent le cas depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a donc encore une fois trouvé le chemin des filets en ouvrant le score vendredi soir. L’attaquant du Real Madrid se rapproche donc encore un peu plus d’Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Malheureusement, en plus d’avoir marqué, le Madrilène s’est également blessé en fin de match (83ème minute) et il a dû être remplacé par Florian Thauvin, buteur seulement une minute après.