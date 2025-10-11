Kylian Mbappé sur Youtube, le rêve fou !

Depuis qu'il n'officie plus sur Canal+, Pierre Ménès, qui était la tête d'affiche du Canal Football Club, a décidé de lancer sa chaine Youtube. Sur sa plateforme, le journaliste multiplie alors les vidéos pour commenter de l'actualité du football. Et voilà que Pierre Ménès n'a pas caché l'un de ses rêves : pouvoir interroger Kylian Mbappé sur sa chaine Youtube.
A 26 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui une star du football mondial. Un statut qui fait que la parole du numéro 10 du Real Madrid se fait très rare. Ayant dernièrement parlé pour M6, le capitaine de l'équipe de France accorde très peu d'interviews. Pouvoir interroger Mbappé est donc un véritable privilège. Et Pierre Ménès en rêve.
« J'ai énormément de choses à lui dire, de questions à lui poser »
Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a fait part de son rêve de pouvoir poser quelques questions à Kylian Mbappé. Le journaliste sportif a ainsi révélé : « Si je devais partager un repas avec un joueur, je choisis qui ? Un joueur en activité, je ne vais pas être original, Kylian Mbappé. J'ai énormément de choses à lui dire, de questions à lui poser ».
« Je vous préviens tout de suite, je n'y travaille absolument pas »
« C'est vrai que c'est un peu un rêve d'avoir un jour Kylian sur ma chaine. Je vous préviens tout de suite, je n'y travaille absolument pas », a toutefois précisé Pierre Ménès. A voir tout de même si cet entretien pourra un jour se réaliser avec Kylian Mbappé...