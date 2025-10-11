Kylian Mbappé sur Youtube, le rêve fou !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis qu'il n'officie plus sur Canal+, Pierre Ménès, qui était la tête d'affiche du Canal Football Club, a décidé de lancer sa chaine Youtube. Sur sa plateforme, le journaliste multiplie alors les vidéos pour commenter de l'actualité du football. Et voilà que Pierre Ménès n'a pas caché l'un de ses rêves : pouvoir interroger Kylian Mbappé sur sa chaine Youtube.

A 26 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui une star du football mondial. Un statut qui fait que la parole du numéro 10 du Real Madrid se fait très rare. Ayant dernièrement parlé pour M6, le capitaine de l'équipe de France accorde très peu d'interviews. Pouvoir interroger Mbappé est donc un véritable privilège. Et Pierre Ménès en rêve.

« J'ai énormément de choses à lui dire, de questions à lui poser » Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a fait part de son rêve de pouvoir poser quelques questions à Kylian Mbappé. Le journaliste sportif a ainsi révélé : « Si je devais partager un repas avec un joueur, je choisis qui ? Un joueur en activité, je ne vais pas être original, Kylian Mbappé. J'ai énormément de choses à lui dire, de questions à lui poser ».