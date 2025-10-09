Mbappé avec Yamal, c'est la panique au Real Madrid !

Amadou Diawara

Lors de la dernière journée de Liga, Kylian Mbappé s'est blessé. En effet, le numéro 10 du Real Madrid a été victime d'une légère entorse de la cheville droite face à Villarreal. Alors que le prochain Clasico face au Barça aura lieu le 26 octobre au Santiago Bernabeu, le club merengue serait inquiet concernant l'état de santé de Kylian Mbappé.

Pour le compte de la huitième journée de Liga, le Real Madrid a accueilli Villarreal au Santiago Bernabeu ce samedi (3-1). Si la Maison-Blanche a battu le Sous-marin jaune, elle a perdu Kylian Mbappé en cours de match.

Mbappé s'est blessé Lors de la confrontation entre le Real Madrid et Villarreal, Kylian Mbappé s'est blessé. En effet, le numéro 10 merengue a été victime d'une légère entorse de la cheville droite. Ce qui inquiète la Maison-Blanche, qui va bientôt affronter le FC Barcelone.