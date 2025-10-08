Kylian Mbappé : L'histoire d'amour impossible avec une femme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Se faisant très discret en dehors des terrains de football, Kylian Mbappé voit notamment sa vie amoureuse faire l'objet de très nombreuses rumeurs. La star du Real Madrid est-elle en couple ? Quelqu'un partage-t-il la vie de Mbappé ? Cela ne serait pas le cas actuellement et le capitaine de France aurait d'ailleurs les idées claires concernant le fait de se mettre en couple. Explications.

La vie amoureuse de Kylian Mbappé est un sujet qui laisse place à de très nombreuses rumeurs. Alors qu'on ne sait pas réellement si le joueur du Real Madrid est en couple, il y a quelques mois de cela, dans une interview accordée à Clique, Mbappé avait fait une révélé sur sa vie sentimentale. « J'ai déjà été amoureux et j'espère que je le serai encore », avait-il ainsi annoncé.

« Tu vois une femme dans ce bourbier ? » Le fait est qu'actuellement, se mettre en couple ne semble pas être un projet pour Kylian Mbappé. C'est ce qu'a fait savoir Fayza Lamari. Présente lors de table ronde « Mères de champions » et rapportée par Le Parisien, elle a en effet expliqué : « J’ai eu une discussion avec lui l’année dernière, alors que ça n’allait pas trop bien. Je lui ai demandé s’il ne voulait pas avoir une petite copine. Il m’a répondu : tu vois une femme dans ce bourbier ? ».