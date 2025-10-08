Kylian Mbappé accusé de viol : La terrible révélation de sa mère !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un an maintenant, Kylian Mbappé se retrouvait dans la tourmente. En effet, à la suite d'un voyage à Stockholm, en Suède, la star du Real Madrid a vu son nom être associé à une affaire de viol. Après enquête, Mbappé n'a pas été inquiété mais voilà que cette période tourmentée n'a pas laissé indemne sa mère, Fayza Lamari.

Kylian Mbappé avait assuré n'avoir rien à se reprocher et la justice suédoise lui a donné raison. Alors que le joueur du Real Madrid s'est retrouvé associé à une affaire de viol à la suite d'un voyage à Stockholm, l'enquête n'a finalement rien donné. Tout au long de cette tempête, Mbappé est donc resté droit dans ses bottes, mais voilà que pour sa mère, ça a été très difficile.

« J'étais blessée » Kylian Mbappé a donc fait beaucoup parler de lui pour cette histoire en Suède et ces accusations de viol. Un fâcheux souvenir pour Fayza Lamari. En effet, lors de la table ronde « Mères de champions » et rapportée par Le Parisien, la mère de l'attaquant du Real Madrid a révélé : « Au moment de la Suède, je partais avec 35 copines sur une île, pour fêter mes 50 ans. En quelques mois j’ai pris 12 kg. J’étais blessée ».