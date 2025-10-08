Real Madrid : Un coéquipier de Mbappé lâche une annonce choc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour en sélection brésilienne lors de cette trêve internationale, Eder Militao a pensé à mettre un terme à sa carrière. Victime de deux ruptures des ligaments croisés en deux ans, le coéquipier de Kylian Mbappé au Real Madrid a confié qu’il avait sérieusement envisagé la possibilité d’arrêter après sa deuxième blessure au genou.

Plus d’un an après sa dernière convocation, Eder Militao est de retour avec le Brésil, opposé à la Corée du Sud et au Japon en match amical, lors de cette trêve internationale. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche en 2023, le défenseur du Real Madrid avait rechuté en novembre 2024, avec cette fois-ci une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, plus une lésion aux deux ménisques. Deux graves blessures qui lui ont fait penser à arrêter sa carrière.

« J’ai pensé à arrêter le football » « Lors de ma deuxième blessure, beaucoup de choses m’ont traversé l’esprit. J’ai pensé à arrêter le football, car ce n’est pas facile, mais grâce à l’aide de ma femme, de ma fille et de mes coéquipiers, je suis aujourd’hui ici pour bien jouer », a confié Eder Militao en conférence de presse.