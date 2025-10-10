Surprise, l’OL tient le nouveau Kylian Mbappé !

Cette saison, Malick Fofana est inévitablement l’un des atouts majeurs de l’OL. Le Belge doit s’imposer comme le leader de l’attaque lyonnaise, qui a perdu Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette cet été. Les espoirs placés sur le joueur de 20 ans sont d’ailleurs immenses, car son agent estime qu’il peut devenir une star mondiale comme Kylian Mbappé ou Lamine Yamal.
L’année dernière, pour sa première saison complète en Ligue 1, Malick Fofana a brillé. L’international belge de l'OL a trouvé le chemin des filets à onze reprises, tout en délivrant six passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions confondues. Des performances que voudra reproduire le joueur de 20 ans cette saison (déjà deux buts et une passe décisive pour lui).
Malick Fofana, le nouveau Kylian Mbappé ?
Avec Malick Fofana, l’OL sait qu’il tient un joueur de grand talent. Selon Frederico Pena, le directeur général de Roc Nation Sports qui est l’agence qui représente les intérêts de l’attaquant, Lyon tient peut-être même le prochain Kylian Mbappé, rien que ça. « On veut faire sortir Fofana de sa coquille. Il a le potentiel pour devenir une star mondiale comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou Kevin De Bruyne, mais il faut aussi qu’il devienne une personnalité en dehors du terrain. C’est ce sur quoi nous voulons travailler ensemble », a déclaré Pena à Het Laatste Nieuws.
« Il faut être un modèle »
Selon Frederico Pena, si Malick Fofana veut devenir un très grand joueur, il doit être un modèle pour les fans. Pour y arriver, l’international belge devra notamment s’aider du marketing et des médias. « Vous savez ce que veut la nouvelle génération de supporters ? Se connecter avec les joueurs et connaître leur histoire. "Dans quel joueur est-ce que je me reconnais ? Qui est-ce que je veux admirer ?" Il faut être un modèle. Le marketing et les médias sont importants pour cela. Même si, bien sûr, la performance sur le terrain reste essentielle. C’est sur cela que Fofana doit se concentrer dès maintenant. Le reste viendra plus tard. »