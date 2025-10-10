Surprise, l’OL tient le nouveau Kylian Mbappé !

Alexis Brunet

Cette saison, Malick Fofana est inévitablement l’un des atouts majeurs de l’OL. Le Belge doit s’imposer comme le leader de l’attaque lyonnaise, qui a perdu Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette cet été. Les espoirs placés sur le joueur de 20 ans sont d’ailleurs immenses, car son agent estime qu’il peut devenir une star mondiale comme Kylian Mbappé ou Lamine Yamal.

L’année dernière, pour sa première saison complète en Ligue 1, Malick Fofana a brillé. L’international belge de l'OL a trouvé le chemin des filets à onze reprises, tout en délivrant six passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions confondues. Des performances que voudra reproduire le joueur de 20 ans cette saison (déjà deux buts et une passe décisive pour lui).

Malick Fofana, le nouveau Kylian Mbappé ? Avec Malick Fofana, l’OL sait qu’il tient un joueur de grand talent. Selon Frederico Pena, le directeur général de Roc Nation Sports qui est l’agence qui représente les intérêts de l’attaquant, Lyon tient peut-être même le prochain Kylian Mbappé, rien que ça. « On veut faire sortir Fofana de sa coquille. Il a le potentiel pour devenir une star mondiale comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou Kevin De Bruyne, mais il faut aussi qu’il devienne une personnalité en dehors du terrain. C’est ce sur quoi nous voulons travailler ensemble », a déclaré Pena à Het Laatste Nieuws.