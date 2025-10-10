Griezmann fâché avec Deschamps, il passe aux aveux !

Alexis Brunet

En septembre 2024, Antoine Griezmann annonçait officiellement mettre un terme à sa carrière en équipe de France. Une annonce qui avait alors étonné de nombreux supporters français. Certains se demandaient si cela n’était pas à cause d’un problème entre le joueur de l’Atlético de Madrid et Didier Deschamps. Olivier Giroud a tenu à rétablir la vérité sur le sujet.

« Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'Équipe de France, déclare-t-il dans sa vidéo. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables au côté de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires... » C’est par ces mots en septembre 2024 qu’Antoine Griezmann annonçait mettre fin à sa carrière en équipe de France. Une décision qui a étonné de nombreux supporters français à l’époque.

Griezmann n’a aucun problème avec Deschamps Une annonce surprenante de la part d’Antoine Griezmann, surtout que ce dernier continue à jouer au plus haut niveau avec l’Atlético de Madrid. Certains ont alors imaginé que l’attaquant était peut-être fâché avec Didier Deschamps qui lui avait préféré Kylian Mbappé pour prendre la succession d’Hugo Lloris comme capitaine des Bleus. Des suppositions qui sont loin d’être vraies, comme l’a affirmé Olivier Giroud au micro de l’After Foot. « Non, non (pas de problème avec Deschamps ou la FFF). Grizi je pense qu’il a, à l’Euro 2024, eu de la déception quelque part. »