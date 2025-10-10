Olivier Giroud : Le problème inattendu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il réalise un bon début de saison avec 3 buts à son actif, Olivier Giroud est sur-utilisé au LOSC, selon Walid Acherchour. L’attaquant âgé de 39 ans a démarré 7 des 8 rencontres qu’il a disputées toutes compétitions confondues et le chroniqueur de RMC estime que Bruno Genesio devrait mieux gérer ses minutes.

La gestion d’Olivier Giroud (39 ans) par Bruno Genesio est-elle un problème au LOSC ? Revenu en Ligue 1 cet été après une expérience d’un an an MLS, l’ancien international français (137 sélections, 57 buts) a été titularisé sept fois en huit rencontres possibles toutes compétitions confondues et pour Walid Acherchour, il devrait y avoir une meilleure répartition des minutes avec Hamza Igamane (22 ans).

« Giroud joue trop » « Je trouve que dans l’équilibre qu’on pouvait prévoir en début de saison avec Igamane, Giroud joue trop. Quand je regarde le match de Monaco, pendant le match, je me dis exactement la même chose. Ça finit bien avec ce but à la 90e, mais je sens un joueur qui aujourd’hui, et c’est normal avec son âge, n’est pas invité sur toute une durée de rencontre. Je pense qu’il doit y avoir une répartition des minutes beaucoup plus adaptée à l’âge et au physique de Giroud pour ne pas le cramer sur la saison », a déclaré Walid Acherchour dans Génération After sur RMC.